Westerwald-Triathlon: Alexander Theobald ist bei Gluthitze nicht zu schlagen

Foto: Tom Neumann

Für Theobald war das Sprintrennen schon früh eine einsame Veranstaltung. Im Wasser noch als Dritter hinter Christian Schneider (RSG Montabaur) und Linus Stimmel (Stimmel Sports) durchaus mit Kontakt zur Konkurrenz, deklassierte er diese schon auf der ersten von zwei Runden auf der Radstrecke. "Ich wusste nur, dass ich vorne liege. Aber ich kannte keine Abstände", sagte Theobald.

Foto: Tom Neumann

Also machte er kräftig Tempo, auch auf den insgesamt drei Laufrunden durch die Innenstadt von Ransbach-Baumbach. Am Ende lief er nach 58:50 Minuten als einziger Athlet mit einer Zeit unter einer Stunde ins Ziel. Den Zweikampf um Platz zwei entschied nach spannendem Sprintfinale Marc Pascal Ehlen (TV Mußbach) mit einer Sekunde Vorsprung auf Marco Groth (RSG Montabaur) für sich. Als das Duo 2:36 Minuten hinter Theobald ins Ziel kam, hatte dieser schon in aller Ruhe einige Becher Wasser getrunken und für diverse Familienfotos posiert. "Die Hitze war unerträglich", sagte der Sprintsieger. "Ich hätte mir alle Hundert Meter einen Wasserstand gewünscht."

Deutlich weniger entspannt verlief der Wettkampf von Steffi Steinberg, die nach dem Schwimmen bereits einen deutlichen Rückstand auf die Spitze hatte. "Auf der Radstrecke habe ich zehn oder zwölf Konkurrentinnen überholt", sagte sie. Die Hitze kam ihr dabei gerade gelegen. "Ich bereite mich derzeit auf den Ironman in Las Vegas in vier Wochen vor, die Hitze ist da ein perfektes Training für mich."

Mit noch immer deutlichem Rückstand ging Steffi Steinberg die finale Laufstrecke an, konnte aber schon recht früh Blickkontakt zur führenden Sanny Weinand (TMK Custom Cycling) aufnehmen. Und auf der letzte Laufrunde zog die für den TV Mußbach startende Triathletin an ihrer Konkurrentin vorbei, kam am Ende mit 67 Sekunden Vorsprung ins Ziel. "Die Hitze war schon brutal, die Radstrecke zudem sehr fordernd", sagte Steinberg. "Mir liegen die kurzen, giftigen Anstiege nicht so."

Bei den parallel zum Sprint ausgetragenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Junioren, Jugend A und Jugend B platzierten sich auch Athleten der gastgebenden RSG Montabaur auf dem Podest. Christian Schneider wurde Zweiter in der Jugend A; Nina Spitzhorn wurde ebenfalls Zweite in der weiblichen Jugend B vor Teamkollegin Katharina Merz. Marco Groth, Dritter in der Gesamtwertung, sicherte sich den gleichen Platz auch in der Juniorenwertung Rheinland-Pfalz. "Ich bin mit Platz zwei super zufrieden", sagte Vizemeisterin Nina Spitzhorn. "Nach vorne war einfach nicht mehr möglich heute."

Vater Heiko Spitzhorn bilanzierte für die RSG Montabaur: "Das Wetter ist natürlich toll für unseren Sport, auch wenn es für die Athleten heute sicherlich sehr hart war. Ich hätte nicht mit so großen Abständen gerechnet."

Von unserem Mitarbeiter Tom Neumann

Ergebnisse

Sprint, männlich: 1. Andreas Theobald (Tri Post Trier) 58:50 Minuten; 2. Marc Pascal Ehlen (TV Mußbach) 1:01:26 Stunden; 3. Marco Groth (RSG Montabaur) 1:01:27; 4. Linus Stimmel (Stimmel Sports) 1:02:39; 5. Georg Weiler (SRL Koblenz) 1:03:25; 6. Christian Schneider (RSG Montabaur) 1:04:35.

Sprint, weiblich: 1. Steffi Steinberg (TV Buschhütten) 1:08:00 Stunden; 2. Sanny Weinand (TMK Custom-Cycling) 1:09:07; 3. Britta Diehl (TriPower Rhein-Sieg) 1:13:06; 4. Annika Springer (Tricon Schwäbisch-Hall) 1:14:55; 5. Carla Dahlem (RSG Montabaur) 1:15:09; 6. Lea Schmidt (RSG Montabaur) 1:15:10.

M 20: 1. Florian Lörsch (Hardtseemafia Triathlon) 1:16:09; 2. Tom Große-Heilmann 1:18:15; 3. Björn Schneider (SRL Triathlon Koblenz) 1:18:43.

M 30: 1. Georg Weiler (SRL Koblenz) 1:03:25 Stunden; 2. Jan Hendric Stallberg 1:26:02; 3. Giovanni Petruzzelli (TSG Kastel) 1:35:02.

M 40: 1. Andre Görg 1:05:34 Stunden; 2. Alexander Ickenroth (SRL Triathlon Koblenz) 1:07:31; 3. Peter Schneider (DJK Marienstatt) 1:08:52.

M 45: 1. Jürgen Rudolph (SRL Triathlon Koblenz) 1:05:12 Stunden; 2. Gerd Uhren (Triathlon TuS Ahrweiler) 1:06:17; 3. Rudolf Dämmer (SRL Triathlon Koblenz) 1:08:23.

M 50: 1. Frank Schulz (SC Poseidon Koblenz) 1:07:28 Stunden; 2. Andreas Lichtenthäler (DJK Marienstatt) 1:12:15; 3. Axel Dany (SRL Triathlon Koblenz) 1:12:54.

M 55: Rainer Saxler (SRL Triathlon Koblenz) 1:22:09 Stunden; 2. Dieter Pfaff (1. FC Kaiserslautern) 1:25:23; 3. Klaus Salterberg 1:29:53.

M 60: 1. Reiner Lichtenthäler (DJK Marienstatt) 1:15:11; 2. Hans Georg Löbbert (SRL Triathlon Koblenz) 1:15:36; 3. Helmut Mohr (Triathlon Wetterau) 1:16:38).

M 65: 1. Karl-Heinz Damm (WSG Bad Marienberg) 1:32:28.

M 70: 1. Rudolf Schnell (SG Westerwald) 1:44:48.

W 20: 1. Johanna Saxler 1:37:30 Stunden; 2. Judith Bomm (DLRG Vallendar) 1:40:20.

W 25: 1. Annika Springer (Tricon Schwäbisch-Hall) 1:14:55 Stunden.

W 30: 1. Steffi Steinberg (TV Buschhütten) 1:08:00 Stunden; 2. Marlen Skoda (DJK Andernach Tria) 1:17:00; 3. Meike van t'Hoen 1:25:30.

W 35: 1. Astrid Schulz (SC Poseidon Koblenz) 1:19:31 Stunden.

W 40: 1. Tanja Berkessel (SRL Triathlon Koblenz) 1:19:33 Stunden; 2. Britta Loos (TriPower Rhein-Sieg) 1:33:14.

W 45: 1. Britta Diehl (TriPower Rhein-Sieg) 1:13:06 Stunden; 2. Petra Ehrsam (Custom Cycling) 1:17:17; 3. Claudia Mutterlose (SSF Bonn) 1:21:36.

W 50: 1. Swantje Kolberg (Triathlon TuS Ahrweiler) 1:25:17 Stunden; 2. Sonja Reitz (Triathlon Wetterau-Friedberg) 1:26:24; 3. Christine Geimer (DJK Marienstatt) 1:31:07.

W 55: 1. Gaby Giehl 1:23:57 Stunden.

W 60: 1. Helga Röcker (Weltraumjogger Berlin) 1:30:51 Stunden.

W 70: 1. Frieda Metz (Triathlon Equipe Elz) 1:35:23 Stunden.

Juniorinnen: 1. Sarah Gorges (Tri Post Trier) 1:29:05 Stunden.

Jugend A: 1. Sanny Weinand (TMK Custom-Cycling) 1:09:07 Stunden; 2. Carla Dahlem (RSG Montabaur) 1:15:09; 3. Lea Schmidt (RSG Montabaur) 1:15:10.

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Junioren, Jugend A und Jugend B

Junioren: 1. Andreas Theobald (Tri Post Trier) 58:50 Minuten; 2. Marc Pascal Ehlen (TV Mußbach) 1:01:26 Stunden; 3. Marco Groth (RSG Montabaur) 1:01:27; 4. Lucas Teichmann (TCEC Mainz) 1:05:57; 5. Tim Dülfer (Tri Post Trier) 1:08:23.

Juniorinnen: 1. Sarah Görges (Tri Post Trier) 1:29:05 Stunden.

Jugend A, männlich: 1. Linus Stimmel (Stimmel Sports) 1:01:39 Stunden; 2. Christian Schneider (RSG Montabaur) 1:04:35; 3. Magnus Eckenfels (Stimmel Sports) 1:04:56. Jugend A, weiblich: 1. Carla Dahlem (RSG Montabaur) 1:15:09 Stunden; 2. Lea Schmidt (RSG Montabaur) 1:15:10; 3. Jana Uderstadt (Stimmel Sports) 1:15:34.

Jugend B, männlich: 1. Benjamin Ley (Stimmel Sports) 32:30 Minuten; 2. Nils Wagner (TuS Ahrweiler) 32:46; 3. Oliver Gorges (Tri Post Trier) 34:02. Jugend B, weiblich: 1. Hannah Steigert (TV Mußbach) 39:09 Minuten; 2. Nina Spitzhorn (RSG Montabaur) 41:03; 3. Katharina Merz (RSG Montabaur) 42:32.