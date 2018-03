Westerwälder Meteorologe: Statt neuer Stürme kommt neuer Schnee

Erst Burglind, dann Friederike: „Mit den Stürmen war es das jetzt aber erst mal“, sagt der Westerwälder Meteorologe Björn Goldhausen. Das gestrige Sturmtief zog wie schon Burglind zu Jahresbeginn eher nördlich am Westerwald vorbei: „Es sind zwar viele Bäume umgeknickt, und es gab auch bei uns orkanartige Böen. Aber wir sind wieder mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanziert der Wetterexperte und Ortsbürgermeister von Ettinghausen (Verbandsgemeinde Wallmerod).

In NRW, Nordhessen und Thüringen fiel Friederike übrigens stellenweise heftiger aus als Kyrill auf den Tag genau vor elf Jahren – der Orkan hinterließ damals auch im Westerwald ein Bild der Verwüstung. Sturm, Schnee, wieder Sturm: Wie geht es nun weiter? „Viele Westerwälder werden am Freitagmorgen aus dem Fenster schauen und sich wundern, was Frau Holle die Nacht über angerichtet hat“, sagt Goldhausen neuen Schnee voraus. Auch am Wochenende dürfte es immer wieder Schauer geben, doch bis zur Wochenmitte sind eher höhere Temperaturen zu erwarten. Wie das Wetter an Karneval wird, kann derzeit aber noch niemand seriös voraussagen. tim