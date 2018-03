Westerwälder jubelt in Liga drei

Kein Teaser vorhanden

Marcel Reichwein jubelt im Trikot des Drittligisten Rot-Weiß Erfurt. Der Westerwälder, der einst auch bei den Sportfreunden Eisbachtal spielte, wurde mit 17 Saisontreffern Torschützenkönig in der dritten Liga, verlässt den Verein jetzt aber mit noch unbekanntem Ziel.

Foto: dpa

Glückwunsch zur Torjägerkanone. Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Danke für die Glückwünsche. Ein Geheimnis gibt es eigentlich nicht wirklich. Ich bereite mich auf jedes Spiel optimal vor und versuche meine beste Leistung abzurufen. Meine Eltern und meine Frau unterstützen mich sehr, das hilft. Wichtig ist auch, dass der Trainer mir immer das Vertrauen gegeben hat. Ich denke, ich konnte ein wenig zurückzahlen.

Trotz Ihrer Tore hat es für Erfurt nicht zum Aufstieg gereicht. Woran hat es gelegen?

Leider hatten wir es zum Schluss nicht mehr in der eigenen Hand. Wir waren über die gesamte Saison zu inkonstant. Haben in der Hinrunde auf eigenem Platz zu oft unentschieden gespielt, sodass zwei Punkte zu Relegationsplatz drei gefehlt haben.

Nach zwei Jahren fand nun vor dem letzten Heimspiel die Verabschiedung aus Erfurt statt. Wie schwer fällt der Abschied aus der thüringischen Landeshauptstadt?

Der Abschied und die Entscheidung zu gehen sind mit sehr schwer gefallen. Aber so ist das in diesem Geschäft. Ich werde die Fans im Herzen behalten. Sie haben mich immer unterstützt.

Hertha BSC Berlin und der 1. FC Kaiserslautern sind zwei namhafte Vereine mit denen Sie unter anderem in Verbindung gebracht werden. Gibt es bereits eine Entscheidung über die sportliche Zukunft?

Es ist noch keine Entscheidung gefallen, wo mein Weg hinführt. Es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Das wichtigste ist, dass ich spielen kann.

Leverkusen, Wuppertal, Emden, Ahlen, Regensburg und Erfurt: Sechs Profistationen in rund sieben Jahren. Warum sind Sie bis jetzt noch nicht "sesshaft" geworden?

Das stimmt so nicht ganz. Ich war sechs Jahre in Leverkusen (Anmerkung der Redaktion: einschließlich Jugendbereich). Bin dann zum Wuppertaler SV gegangen. Nach einem Jahr war ich an Emden ausgeliehen und bin dann zurückgekehrt. Das Jahr drauf war sehr schwierig für mich, aber auch das gehört dazu. Als Profi hat man natürlich auch das Ziel so hoch wie möglich zu spielen.

Groß geworden sind Sie in der Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde, bevor es mit 15 Jahren nach Leverkusen ging. Wie viel haben Sie den "Eisbären" auf dem Weg zum Fußballprofi zu verdanken?

Natürlich habe ich auch den Sportfreunden einiges zu verdanken. Dort bin ich groß geworden. Zusätzliche Einheiten gab es mit meinen älteren Brüdern, von denen ich auch vieles mit auf den Weg bekommen habe und denen ich dafür sehr dankbar bin.

Die Eisbachtaler befinden sich aktuell im Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga. Verfolgt man trotz der räumlichen Distanz eigentlich noch die Geschehnisse im Heimatverein und wie beurteilen Sie die Arbeit des Vereins?

In der letzten Zeit habe ich es nicht geschafft zu einem Spiel zu gehen. Man schaut aber schon ab und zu mal die Ligen durch. Beurteilen möchte ich die Arbeit allerdings nicht, dafür bin ich einfach zu selten vor Ort.

Was bedeutet für Sie der Westerwald und bleibt eigentlich noch Zeit, regelmäßig bei den Eltern in Heilberscheid vorbeizuschauen?

Der Westerwald ist mein zu Hause. Und wo ist es bekanntlich am schönsten? Die Besuche bei meinen Eltern sind natürlich rar, weil einfach die Zeit dazu fehlt. Ab und zu schaffe ich es aber dann doch mal vorbeizuschauen, um auch meine Kumpels zu besuchen. Das ist mir sehr wichtig.

Einmal in der Fußball-Bundesliga spielen – davon träumen viele Jugendliche. Sie haben bis jetzt 14 Spiele in der 2. Liga für LR Ahlen absolviert, doch für Liga eins hat es noch nicht gereicht. Ist das noch ein Ziel und was möchten Sie in Ihrer Karriere noch erreichen?

Natürlich ist das mein Ziel. Als Profi willst du so hoch wie möglich spielen. Mal schauen, was die nächsten Wochen noch bringen.

Steckbrief Marcel Reichwein

Marcel Reichwein wurde am 21. Februar 1986 in Hadamar geboren und wuchs in der 700-Seelengemeinde Heilberscheid im Westerwald auf. Schon früh begann er mit dem Fußballspielen bei den Eisbachtaler Sportfreunden und verließ diese mit 15 Jahren, wechselte zur Nachwuchsabteilung des Bundesligisten Bayer Leverkusen. Nach sechs Jahren am Rhein wechselte Reichwein 2006 zum Wuppertaler SV, bei dem er, unterbrochen von einem einjährigen Intermezzo bei Kickers Emden, bis 2009 spielte. Es folgte die Stationen beim damaligen Zweitligisten Rot Weiss Ahlen (2009 bis 2010), SSV Jahn Regensburg (2010) und beim FC Rot-Weiß Erfurt (2010 bis 2012). Hier schaffte es der 26-jährige Westerwälder in der abgelaufenen Spielzeit mit 17 Toren bester Torschütze der 3. Liga zu werden und stand im Dezember vergangenen Jahres nach einem sehenswerten Fallrückzieher gegen die Spvgg Unterhaching sogar zur Wahl beim "Tor des Monats" in der ARD-Sportschau. aeg

