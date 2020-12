Werner und Havertz starten bei Chelsea mit Sieg

Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 23:13 Uhr

Der mit viel Geld aufgerüstete FC Chelsea startet mit zwei seiner drei deutschen Nationalspieler in die Premier League – und mit einem Sieg.

Brighton (dpa) – Timo Werner und Kai Havertz haben im ersten Punktspiel mit dem FC Chelsea drei Punkte geholt.

Am ersten Spieltag der englischen Premier League standen die beiden deutschen Fußball-Nationalspieler am Montag in der Startelf beim Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion und gewannen mit ihrem neuen Team 3:1 (1:0)

Jorginho erzielte das erste Tor per Foulelfmeter in der 23. Spielminute, nachdem Werner gefoult worden war. Nach dem Ausgleich durch Leandro Trossard (54.) trafen Reece James (56.) und Kurt Zouma (66.) für das Team aus London.

Der dritte deutsche Nationalspieler bei Chelsea, Antonio Rüdiger, sah von der Bank aus einen flotten Start seines Teams und das Foul von Torwart Mathew Ryan am schnellen Werner, das zur frühen Strafstoß-Führung führte. Der ehemalige Leipziger zeigte sich nicht nur in dieser Szene sehr agil bei seinem Premier-League-Debüt. Der aus Leverkusen nach London gewechselte Havertz lieferte hingegen eine weniger auffällige Partie. Knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff wurde er ausgewechselt

Chelsea hatte vor der Saison seinen Kader kostspielig vergrößert. Von den Neuzugängen standen aber nur die beiden deutschen Nationalspieler auf dem Platz. Hakim Ziyech und Ben Chilwell fehlten wegen Verletzungen. Der mit Paris im Champions-League-Endspiel gegen Bayern unterlegene Thiago Silva hat erst vergangene Woche mit dem Training in London begonnen und stand noch nicht im Kader.

Im ersten Spiel des Montags hatte Sheffield United gegen die Wolverhampton Wanderers mit 0:2 (0:2) verloren. Die Wanderers gewannen dank der schnellen Tore von Raul Jimenez (3.) und Romain Saiss (6.)

© dpa-infocom, dpa:200914-99-563472/2