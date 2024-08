ARCHIV - Fußball-Bundesligist Werder Bremen gewinnt am 06. Mai 1992 in Lissabon den Europapokal der Pokalsieger gegen den französischen Cup-Gewinner AS Monaco mit einem sicheren 2\0. Tags darauf, am 07.05.1992, landet das Team in Bremen, und Trainer Otto Rehhagel mit dem eroberten Cup (r, unten), Manager Willi Lemke und Torhüter-Trainer Hans-Jürgen Gundelach (l, oben) zeigen sich auf der Gangway, die Fans grüssend. Foto\ Thomas Wattenberg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Werder-Visionär und Hoeneß-Rivale: Willi Lemke ist tot») Foto: picture alliance/DPA