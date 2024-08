Tim Wiese kommt am 25. März 2024 in den Gerichtssaal des Landgerichts Bremen. Das Verfahren um ein Stadionverbot gegen den früheren Fußball-Nationaltorhüter Wiese geht in die nächste Runde. Am Landgericht Bremen geht es erneut um die Frage, ob sich der ehemalige Profi Mitte März vergangenen Jahres bei einem Bundesliga-Heimspiel seines Ex-Clubs Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen rassistisch über eine Servicekraft geäußert hat. (zu dpa: «Werder und Ex-Torhüter Wiese beenden Rechtsstreit») Foto: Sina Schuldt/DPA