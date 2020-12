Werder startet ohne Füllkrug – Heidenheim mit Schnatterer

Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 19:56 Uhr

Werder Bremen beginnt sein Endspiel um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga ohne Stürmer Niclas Füllkrug.

Der 27-Jährige sitzt im Relegations-Rückspiel am Montagabend (20.30 Uhr/DAZN und Prime Video) beim 1. FC Heidenheim etwas überraschend zunächst auf der Bank. Stattdessen lässt Trainer Florian Kohfeldt den US-Amerikaner Joshua Sargent von Beginn an auflaufen. Für den gesperrten Niklas Moisander rückt Marco Friedl in die Innenverteidigung, Ludwig Augustinsson läuft als linker Außenverteidiger auf.

Die Heidenheimer starten mit ihrem Routinier Marc Schnatterer. Der Kapitän rückt für Maurice Multhaup in die erste Elf. Auch Kevin Sessa sitzt anders als im Hinspiel zunächst draußen. Stattdessen beginnt Robert Leipertz.

