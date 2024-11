Plus Koblenz

Mit VR-Brille zu ungeahnten Möglichkeiten: Digital Theatre Koblenz eröffnet Fantasiewelten

Zwei neue Virtual-Reality-Projekte des Theaters Koblenz überwinden räumliche Grenzen und Sehgewohnheiten: In einer zehnminütigen Musikreise kann man zu Mussorgskys "Bildern einer Ausstellung" fantastische Szenarien durchschreiten, in einem an den Theaterspielplan angelehnten Escape-Game gilt es, im Team verschiedene Aufgaben in einer künstlichen Umgebung zu erledigen.