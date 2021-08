Werder Bremen holt Stürmer Ducksch von Hannover 96

In der vergangenen Saison kam er in allen 34 Spielen in der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte 16 Tore. Über die Ablösesumme sowie die Vertragsdauer gaben beide Vereine nichts bekannt.

„Wir haben uns längere Zeit um ihn bemüht, nun hat sich unsere Geduld und Beharrlichkeit ausgezahlt“, wird Bremens Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert. „Marvin hat seine Qualitäten als Torjäger und Vorbereiter in der 2. Liga in den letzten Jahren nachgewiesen, und wir sind überzeugt, dass er uns direkt weiterhelfen kann.“

Ducksch und Werder-Trainer Markus Anfang kennen sich gut. Unter Anfang wurde der Stürmer bei Holstein Kiel in der Saison 2017/18 mit 18 Treffern Zweitliga-Torschützenkönig. In der laufenden Saison erzielte Ducksch bislang einen Treffer – beim 1:1 der Hannoveraner bei Werder Bremen.

