London

Wer wird Theresa Mays Nachfolger? – Auswahlverfahren beginnt

In London startet heute das Auswahlverfahren für einen Nachfolger der britischen Premierministerin Theresa May. Voraussichtlich elf Politiker der regierenden Konservativen werden sich um den Posten als Chef der Partei bewerben – und damit auch um das Amt des Premierministers. Als Favorit gilt der Brexit-Hardliner und frühere Außenminister Boris Johnson. Er ist zwar als Chefdiplomat in viele Fettnäpfchen hineingetreten. Ihm wird aber zugetraut, enttäuschte Brexit-Wähler, die sich von den Konservativen abgewendet haben, zurückzugewinnen.