Wer hinter "Spirit of Music" steckt

Das sind die Musiker des ersten Konzertes aus der Reihe „Spirit of Music“: Aizhan Hilgert alias Janique legt ihren musikalischen Schwerpunkt als Sängerin auf Jazz und Lounge-Musik; die studierte Sprachlehrerin für Russisch und Kasachisch hat eine Gesangsausbildung in Moskau gemacht. Johannes André hat ein klassisches Gitarrenstudium sowie einen Meisterkurs in Jazzgitarre absolviert. Seine Frau Sylvia Mel-André hat Musik in Breslau studiert.

Sie spielt unter anderem als Soloflötistin im Symphonie-Orchester Oppeln. Unterstützt und musikalisch ergänzt wird das Trio von Schlagzeuger Igor Margolin, ebenfalls studierter Musiker, und Bassist Wolfgang Grüttner. Der Oelsberger Grüttner ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.