Wer alles die Anwendung nutzt

Wie viele Menschen in der Region die Corona-Warn-App nutzen, ist unklar, denn das Robert-Koch-Institut veröffentlicht nur deutschlandweite Nutzerzahlen. Am häufigsten haben bisher Nutzer des Betriebssystems Android die App auf ihre Smartphones geladen: 13,2 Millionen Downloads aus dem Google Play Store (Stand: 17. Dezember) stehen 10 Millionen Downloads in Apples App-Store gegenüber.