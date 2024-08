Marianne Gebhard (Leonie Benesch) im Kontrollraum in einer Szene des Films "September 5" (undatierte Filmszene). Das Drama feiert am 29.08.2024 Premiere im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig. Am 07.11.2024 kommt der Film in die deutschen Kinos. (zu dpa: «Wenn ein Terroranschlag zum Film wird: «September 5»») Foto: Jürgen Olczyk/DPA