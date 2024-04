Wenn der Paketbote nur einmal guckt – Hyundai-Kia-Lieferroboter DAL-e Delivery

Lieferroboter statt Laufbursche: Der Hyundai-Kia-Konzern setzt bei der Auslieferung von Paketen oder Essensbestellungen in einem Bürogebäude in der koreanischen Hauptstadt auf einen Roboter

Lieferroboter statt Laufbursche: Der Hyundai-Kia-Konzern setzt bei der Auslieferung von Paketen oder Essensbestellungen in einem Bürogebäude in der koreanischen Hauptstadt auf einen Roboter Foto: Hyundai

Anzeige

SP-X/Seoul. Lieferroboter statt Laufbursche: Der Hyundai-Kia-Konzern setzt bei der Auslieferung von Paketen oder Essensbestellungen in einem Bürogebäude in der koreanischen Hauptstadt auf einen Roboter. Der DAL-e Delivery genannte Lieferroboter ist als viereckige Säule konstruiert. In seinem Laderaum lassen sich bis zu 10 Kilogramm schwere Pakete transportieren. Der Platz reicht auch, um bis zu 16 Kaffeebecher aufzunehmen. Mittels Gesichtserkennungs-KI identifiziert der Roboter den Empfänger der Lieferung und öffnet das Staufach automatisch. Die Eingabe eines Passworts ist daher nicht erforderlich.

Lieferroboter statt Laufbursche: Der Hyundai-Kia-Konzern setzt bei der Auslieferung von Paketen oder Essensbestellungen in einem Bürogebäude in der koreanischen Hauptstadt auf einen Roboter Foto: Hyundai

Der DAL-e Delivery kann autonom durch das Bürogebäude fahren, er berechnet die jeweils optimale Route für seine Auslieferungsfahrten und ist in der Lage, Aufzüge zu benutzen. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 1,2 Metern pro Sekunde.

Elfriede Munsch/SP-X