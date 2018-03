Wenlock: ungeliebt von Großen, Hit bei Kleinen

Futuristisch, hässlich und angsteinflößend – das einäugige Olympia-Maskottchen Wenlock musste vor den Spielen viel Kritik einstecken. Mittlerweile haben sich die meisten Olympia-Fans und auch die Athleten an den silbernen Tropfen mit dem goldenen Kopf gewöhnt.

Die Olympia-Maskottchen Wenlock (l) und Mandeville sind bei Kindern beliebt.

Foto: Soeren Stache – DPA

Als Mitbringsel für Kinder kommt er aber vielen nicht in die Tüte. Doch gerade bei den Kleinen ist das ungewöhnliche Maskottchen ein Renner. Benannt ist Wenlock nach dem Örtchen Much Wenlock. In diesem schuf Mitte des 19. Jahrhunderts der Dorfarzt Wettkämpfe, um die Einwohner zu mehr Sport zu animieren. Die Idee soll danach Griechenland erreicht haben und 1896 zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit geführt haben. Normalerweise ist das Olympia-Maskottchen eine Tierart aus der Austragungsregion oder eine Figur, die das kulturelle Erbe widerspiegelt. Wenlock ist weder noch.

Das Maskottchen mit den rot-orange-gelben Streifen sieht aus wie ein glänzender Regentropfen mit Scheinwerfern und einem großen Kamera-Auge, aber ohne Mund. Oder, wie es Kanute Sideris Tasiakis beschreibt: «Futuristisch, mit dem einen Auge da...» Wenlocks Designer, der Brite Grant Hunter, wollte etwas Neues schaffen. Er fand, dass die bisherigen Maskottchen veraltet waren. Der Coup ist ihm gelungen.

Wenlocks Aussehen kommt bei deutschen Athleten allerdings unterschiedlich an: «Ist doch ganz süß», meint Judoka Ole Bischof. Nicht ganz überzeugt vom Maskottchen ist Hammerwerferin Betty Heidler, es sei ganz schön gewöhnungsbedürftig mit dem großen Auge, sagt sie. Teamsprinterin Miriam Welte hat Wenlock auf ihrem Nachttisch stehen: «Man sagt ja, wenn man einmal bei Olympia ist, braucht man auch die Maskottchen. Aber schön sehen sie wirklich nicht aus.»

Dass Wenlock Erwachsenen nicht gefällt, ist kein Wunder. Er war ja auch für die jüngere Generation gedacht. Die Idee der Olympia-Macher: Wenlock soll die Jüngsten für die Wettkämpfe begeistern. Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke glaubt nicht daran. «Den Kindern erklären, dass das so ein einäugiges Männchen ist, vor dem sie fast Angst haben, ich hab keins mitgenommen, weil ich schon glaube, dass die Kinder da nicht positiv drauf reagieren,» sagt sie.

«Er macht mir keine Angst», beteuert indes der zehnjährige Johnny. «Ich mag sein Auge. Er ist das olympische Maskottchen und ich mag die Spiele. Wir gehen einen kaufen.» Auch seine Mutter, die 48-jährige Alison, fand Wenlock immer toll: «Wenn er im Olympia-Stadion rumläuft und mit den Athleten rumalbert, das ist doch ein großer Spaß für die Kleinen.» Der neunjährige Kieran besitzt zwei Wenlocks: «Die sind flauschig und freundlich.»

Das Maskottchen ist der Hit bei Kindern, auch bei den ganz Kleinen. Der 39-jährige Paul schiebt seine anderthalbjährige Tochter durch den Olympia-Park. Sie herzt eine Mini-Ausgabe der Stoffpuppe. «Sie hat sich einen Wenlock vom Gestell des Souvenirshops genommen. Ich hab es nicht übers Herz gebracht, ihn zurückzustellen.» Dass seine Tochter Wenlock möge, fügt Paul an, überrasche ihn nicht: «Viele Arbeitskollegen haben mir gesagt, dass auch ihre Kinder das Maskottchen toll finden.»

Übrigens, Wenlock hat einen Kollegen, das paralympische Maskottchen Mandeville, auch ein Stahltropfen. Er hat einen aerodynamischen Kopf in der Form eines Helmes und ist in den Farben Blau, Grün und Rot der Paralympics gehalten. Mandeville ist der Ort in England, wo 1948 die ersten Spiele für Behinderte, die heutigen Paralympics, stattfanden.