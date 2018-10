Weniger Hering, mehr Dorsch – Fangquoten für westliche Ostsee stehen

Luxemburg

Deutsche Fischer dürfen im kommenden Jahr deutlich weniger Hering aus der westlichen Ostsee ziehen als noch 2018. Die erlaubte Fangmenge wird um 48 Prozent reduziert, wie die dpa am Rande eines Treffens der EU-Fischereiminister in Luxemburg aus EU-Kreisen erfuhr. Die Fangquote für den für Deutschland ebenfalls wichtigen Dorsch in der westlichen Ostsee wird demnach hingegen um 70 Prozent angehoben.