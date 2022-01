Weniger behäbig – Harley-Davidson: ST-Versionen von Street und Road Glide

SP-X/Milwaukee. Die Harley-Davidson-Modelle Street Glide und Road Glide aus der Grand-American-Touring-Familie sind ab sofort auch in ST-Varianten – ST steht für Sport Touring – erhältlich. Mit modifiziertem Fahrwerk und stärkerem Antrieb sollen die neuen Versionen Harley-Fans ansprechen, die einen aktiveren Fahrstil pflegen.

Herz der ST-Modelle ist der Milwaukee-Eight-V2 in der Hubraumvariante 117 Cubik, was 1.923 Kubikzentimetern entspricht. Damit stehen 77 kW/105 PS und 169 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung, die trotz moderater Gewichtseinsparungen weiterhin modellabhängig gut 370 bis 380 Kilogramm in Schwung bringen müssen. Darüber hinaus zeichnen sich beide ST-Versionen durch längere Federwege aus, die für mehr Komfort bei gleichzeitig höherer Schräglagenfreiheit sorgen. Die jeweils mit Halbschalen und Koffersystem ausgestatteten Tourer im Bagger-Stil liegen preislich um 33.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X