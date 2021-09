Weltrekordjäger absolviert Jungfernflug – Elektro-Flieger Spirit of Innovation

SP-X/Southampton. Das von Rolls-Royce mitentwickelte Elektroflugzeug „Spirit of Innovation“ hat erfolgreich den Jungfernflug absolviert. Der 400 kW/544 PS starke und annähernd 500 km/h schnelle Sportflieger durfte sich zum ersten Mal 15 Minuten lang an der englischen Südküste auf dem Militärflugplatz Boscombe Down in die Lüfte schwingen.

Gebaut wurde der besonders aerodynamische E-Flieger für eine künftige Jagd nach Weltrekorden. Die Superlative sollen unter anderem helfen, die Elektrifizierung der Luftfahrt voranzutreiben und Erkenntnisse für eine kommerzielle Elektro-Luftfahrt gewinnen. So planen der Triebwerkshersteller Rolls-Royce und Flugzeugbauer Tecnam in Kooperation mit der Fluggesellschaft Wideroe, elektrische Passagierflieger ab 2026 im Liniendienst in Norwegen einzusetzen.

Mario Hommen/SP-X