Chicago

Weltmeister Schweinsteiger beendet Fußball-Karriere

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seine Karriere beendet. Das teilte der 35-Jährige am Dienstag per Twitternachricht mit. Sein letztes Spiel bestritt der langjährige Profi des FC Bayern am Sonntag für den US-Club Chicago Fire.