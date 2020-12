Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 19:28 Uhr

London

Boxen

Weltmeister Fury kündigt Kampf für 5. Dezember an

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury will am 5. Dezember in London seinen nächsten Kampf bestreiten. Seinen Gegner werde er in Kürze bekanntgeben, sagte der Champion des Boxverbands WBC in einer Videobotschaft.