Basketball: Bundesliga, FC Bayern München - Alba Berlin, Meisterschaftsrunde, Finale, 2. Spieltag im BMW Park. Isaac Bonga von München in Aktion. (zu dpa: «Weltmeister Bonga verlässt Bayern-Basketballer») Foto: Sven Hoppe/DPA

München (dpa) – Basketball-Weltmeister Isaac Bonga verlässt den FC Bayern München und schließt sich einem Verein im Ausland an. Wohin es den deutschen Nationalspieler zieht, teilten die Münchner zunächst nicht mit. «Er hat sich jetzt für eine neue Herausforderung entschieden, das akzeptieren und respektieren wir natürlich und wünschen ihm dafür alles Gute», sagte Geschäftsführer Marko Pesic. In der Mitteilung hieß es lediglich, dass Bonga zu einem europäischen Club wechsle, der ebenfalls in der EuroLeague spiele.

Der 24-Jährige hatte zu den Schlüsselspielern beim Double-Gewinn in der vergangenen Saison gezählt. Dazu zählte auch Nick Weiler-Babb, der anders als Bonga einen Anschlussvertrag bis 2026 unterzeichnete. «Wie immer bei Spielern von Nicks Qualität war es nicht ganz einfach, umso glücklicher sind wir, dass er sich erneut entschieden hat, mit uns in München den Weg weiterzugehen», sagte Pesic. Der Guard spielt seit 2020 für die Münchner.

Basketball: Bundesliga, Meisterfeier FC Bayern München. Basketballspieler Nick Weiler-Babb kommt zur Basketball-Bundesliga-Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Gelände des Sugar Mountain. (zu dpa: «Weltmeister Bonga verlässt Bayern-Basketballer») Foto: Felix Hörhager/DPA