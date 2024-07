Auf diesem von SailGP zur Verfügung gestellten Foto folgt der Media Helikopter dem neuseeländischen SailGP Team, gesteuert von Peter Burling, dem Emirates Great Britain SailGP Team, gesteuert von Giles Scott, dem USA SailGP Team, gesteuert von Taylor Canfield, und dem spanischen SailGP Team, gesteuert von Diego Botin, am ersten Renntag des Mubadala New York Sail Grand Prix. Die Spanier gewannen zum ersten Mal die Gesamtwertung des SailGP. (zu dpa: «Weltliga-Finale: Spanisches Team gewinnt auch beim Segeln») Foto: Bob Martin For Sailgp/DPA