Weltcup-Comeback für Raich in Sölden

Acht Monate nach seiner schweren Knieverletzung will Doppel-Olympiasieger Benjamin Raich beim alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden sein Comeback geben.

Benjamin Raich kehrt in Sölden in den Weltcup zurück.

Foto: Christophe Karaba. – DPA

«Der Verlauf von der Reha bis zum Schneetraining war sehr gut. Ich fühle mich körperlich fit und bereit, in Sölden an den Start zu gehen», sagte der 33 Jahre alte Skirennfahrer vor dem Riesenslalom am Sonntag. Der dreifache Weltmeister hatte sich beim WM-Teamwettbewerb Mitte Februar in Garmisch-Partenkirchen einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen.

In seiner Karriere fehlt dem Pitztaler bislang noch ein Podestplatz am Rettenbachferner, doch «diesmal liegt die Latte für mich woanders. Ich freue mich, endlich wieder Weltcup-Luft zu schnuppern», sagte Raich. Das Knie habe den ersten Belastungsproben problemlos standgehalten und präsentiere sich sehr stabil.