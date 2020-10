Vermutlich bereits im Februar und März dieses Jahres wurden aus einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Bitburg ca. 500 Tonnen Weizen gestohlen. Nach vorliegenden Erkenntnissen dürften für den Abtransport des Getreides LKW und Traktoren benutzt worden sein.

Wer im Frühjahr in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 06561-96850.



