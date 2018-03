Weiterhin sehr gute Schneeverhältnisse

Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Das sind gute Nachrichten für die Ski-Enthusiasten. In den Skigebieten gibt es durchweg gute Bedingungen für Langläufer und Abfahrer.

Im Harz lässt sich momentan das Winterwetter genießen.

Foto: Peter Steffen – dpa

München (dpa/tmn). In den deutschen Wintersportgebieten sind die Schneeverhältnisse weiterhin gut. In den Alpen liegt in allen Höhenlagen eine schöne Schneedecke, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.

Die Mittelgebirge zeigten sich verbreitet winterlich, die Loipen seien gespurt und die Skigebiete in Betrieb. Besonders gut sogar sind die Pistenverhältnisse im Bayerischen Wald.

In den österreichischen Skigebieten sind die Pistenbedingungen für Skifahrer dem Verband zufolge hervorragend. Nahezu alle Anlagen seien in Betrieb. Auch in der Schweiz gebe es flächendeckend gute Pistenverhältnisse mit üppig Schnee.

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal Schneehöhe auf dem Berg Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 50 238 27 Zugspitze - 380 - Reit im Winkl 80 220 84 Fellhorn-Kanzelwand 40 180 58 Wurmberg / Harz 20 60 - Fichtelberg / Erzgebirge 50 50 30 Sudelfeld 40 210 48 Nebelhornbahn Oberstdorf 30 180 58 Skiliftkarussell Winterberg 80 80 - Feldberg / Schwarzwald 28 71 54

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal Schneehöhe auf dem Berg Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 170 200 15 Ramsau / Dachstein – Ski amade 70 140 150 Kitzsteinhorn Kaprun 40 335 46 Kirchdorf / Kitzbüheler Alpen 50 70 130 Ischgl 100 170 65,8 Mayrhofen – Zillertal 10 145 - Tux – Finkenberg 60 325 14 Sölden 160 325 1,9 Silvretta Montafon 30 195 - Saalbach Hinterglemm Leogang 90 170 10,4 Kaunertaler Gletscher 475 575 5 Planai – Schladming 90 160 - Stuben am Arlberg 210 365 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal Schneehöhe auf dem Berg Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden 25 216 19 Zermatt 140 350 6 Flims Laax 60 457 61 Davos Klosters 125 251 74 4 Vallées 20 340 5

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal Schneehöhe auf dem Berg Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 60 180 10 Ortler Skiarena 30 260 - Kronplatz 35 58 5

Schneehöhen in Frankreich: