Aus unserem Archiv

Pulheim

Auch in Nordrhein-Westfalen ist durch das Sturmtief «Xynthia» ein Mensch um Leben gekommen. In Pulheim bei Köln wurde eine Joggerin von einem umstürzenden Baum erschlagen. Die Joggerin ist das dritte Todesopfer des Sturmtiefs in Deutschland nach einem Autofahrer im Schwarzwald und einem Wanderer in Hessen. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben.