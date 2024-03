Weiteres Kursangebot

Entspannungskurse unter Tage: Am 10. April beginnt der Kurs „Entspannen in der Stille des Berges – mit Progressiver Muskelentspannung“ mit Diplom-Psychologin Cordula Schwarz. Die Kursteilnehmer lernen Spannungen im Körper zu erkennen, um sie dann bewusst loszulassen. Die Methode dazu ist ein Anspannen verschiedener Muskelgruppen, gefolgt von einer Entspannungsphase. An acht Terminen, je einmal pro Woche um 19.15 Uhr, findet der Kurs im Heilstollen statt. Die Kurskosten betragen 120 Euro, die Krankenkassen übernehmen in der Regel 80 Euro.

Bei den Liegekuren und bei den Entspannungskursen liegt die Gruppengröße bei acht bis neun Personen. Die Teilnehmer fahren mit der Bergwerksbahn 450 Meter in das Bergwerk hinein bis zur ehemaligen Pulverkammer, die 50 Meter unter der Erdoberfläche liegt. Hier können sie auf bereitgestellten Liegen in einem Schlafsack an den Übungen teilnehmen oder einfach ausruhen und entspannt atmen. Ein weiterer Kurs ist in der Zeit vom 4. September bis 30. Oktober vorgesehen.

Ruhe finden unter Tage: Darüber hinaus sind noch zwei Wochenkurse geplant, die an fünf Tagen in einer Woche vom 17. bis zum 21. Juni und vom 23. bis zum 27. September jeweils von 17 bis 19 Uhr stattfinden werden. Ziel dieser Kurse ist es, in der außergewöhnlichen Stille des Bergwerks zur Ruhe zu kommen, um dauerhaft zu einem gesunden Schlaf zu finden.