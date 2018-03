Die Beach-Volleyballer Julius Brink und Jonas Reckermann müssen zu Beginn der Olympia-Saison einen weiteren Rückschlag wegstecken. Drei Monate vor den Sommerspielen in London musste das deutsche Top-Duo auch den zweiten Start auf der Welttour absagen.

Julius Brink (r) und Jonas Reckermann müssen weiterhin auf einen neuen Einsatz warten.

Foto: Angelika Warmuth – DPA

Reckermann könne wegen Schulterproblemen nicht im polnischen Myslowice antreten, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag auf seiner Homepage mit. Schon beim Auftaktturnier in der vergangenen Woche in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hatten Brink und Reckermann ausgesetzt – in diesem Fall fiel Brink verletzt aus.