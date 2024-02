Weitere Aufführungen von „Eine Woche ohne Erika“ finden im Bürgerhaus am Sonntag, 3. März, und Sonntag, 10. März, jeweils um 17 Uhr statt, außerdem am Freitag, 16.

März, und Mittwoch, 20. März, jeweils um 19.30 Uhr. Die Aufführungen der Mayenspieler von „Charleys Tante reloaded“ finden am Samstag, 2. März, am Samstag, 9. März, am Mittwoch, 13. März und am Samstag, 23. März, jeweils um 19.30 Uhr statt. Eintrittspreise: 12 Euro, 10 Euro ermäßigt. Vorverkauf bei Schwindenhammer in Mayen und an der Abendkasse. ef