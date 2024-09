Weitere Schülerin bei Unfall in Toskana verletzt

In der Mittelmeer-Gemeinde Lido di Camaiore rast ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern. Dabei kommen zwei Teenager aus NRW ums Leben. Sie waren mit ihrer Abiturstufe auf Klassenfahrt.

Duisburg (dpa). Bei dem Unfall an der Mittelmeerküste der Toskana mit zwei toten Schülerinnen aus Duisburg ist eine weitere Schülerin verletzt worden. Das teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf mit. Angaben zum Zustand der jungen Frau machte sie zunächst nicht.

Die Schülerinnen besuchten nach Angaben des Schulministeriums die Abschlussklasse Q2 der Gesamtschule Duisburg-Mitte. Sie befanden sich auf einer Oberstufenfahrt in der Toskana.

Die Schule habe alle Eltern sowie die Schülerschaft entsprechend informiert, so die Sprecherin der Bezirksregierung. Die Schulpsychologie sei an der Schule im Einsatz und berate mit der Schulleitung, welche Unterstützungsmaßnahmen zielführend seien.

Die Rückkehr der Schüler und Lehrkräfte aus Italien sei zeitnah geplant. «Die Schulgemeinschaft ist tief betroffen über das Unglück und bittet darum, für die Trauerbewältigung den geschützten Rahmen der Schule zu respektieren», so die Sprecherin.

Die Schülerinnen waren am Mittwoch in dem Strandbad Lido di Camaiore von einem Auto erfasst worden, das aus zunächst ungeklärten Gründen in eine Gruppe von Fußgängern fuhr. Dabei kamen zwei junge Frauen – Jahrgang 2005 und 2006 – ums Leben. Insgesamt wurden nach Angaben der italienischen Polizei sieben Menschen verletzt. Eines der Opfer schwebte auch am Morgen danach noch in Lebensgefahr.