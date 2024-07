Weitere Beschlüsse und Mitteilungen

Neben dem weiteren (einstimmigen) Beschluss der Annahme einer Spende der EAM Gmbh & Co.KG, die eine Wellnessbank im Wert von 892,50 Euro stiftete, gab Ortsbürgermeister Matthias Grohs bekannt, dass in Kürze eine Warnsirene (16 Meter hoch) an der „Hüsch-Garage“ aufgestellt wird, deren Kosten Kreis und Verbandsgemeinde tragen.

Am oberen Ende des Wirtschaftsweges zwischen Hauptstraße und Finkenstraße wurde auf Anweisung von Grohs ein Poller installiert, weil der für KFZ gesperrte Weg trotz Verbots von Autofahrern genutzt wurde. Mit dem Förderverein „Wir für Selbach e.V.“ wurde eine Vereinbarung über die unentgeltliche Nutzung der „Hüsch-Garage“ getroffen.

Der Verein kann somit künftig drei Viertel der Fläche als Lagerraum nutzen, eine Teilrenovierung des Innenraums durch den Verein und die Ortsgemeinde soll das Innere attraktiver gestalten, um den Raum zukünftig auch für Veranstaltungen nutzen zu können. In Sachen Ausbau/Sanierung Tannenstraße hatte der Ortsbürgermeister in Abstimmung mit den Beigeordneten am 30.05.2024 eine Eilentscheidung mit einer Auftragsvergabe „für Honorarleistungen I. Objektplanung Verkehrsanlagen und II. Örtliche Bauüberwachung in Selbach (Sieg), Tannenstraße“ getroffen, um den weiteren Fortgang der Maßnahme nicht zu verzögern. Hierzu soll auch im späteren Jahr eine Anliegerversammlung erfolgen.