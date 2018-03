Aus unserem Archiv

Der Stadtrat Neuwied beschloss in seiner Sitzung unter anderem auch, zur Unterstützung der Träger die städtische Zuwendung für Sanierungs-, Instandsetzungs- und Modernisierungsanträge im Bereich der Kitas von 50 auf 65 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten zu erhöhen. Unterstützung erfährt auch die Kindertagesstätte der evangelischen Brüdergemeine: Die Stadt übernimmt laut aktuellem Beschluss ungedeckte Personalkosten für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 24.575 Euro und 29.850 Euro. Den katholischen Kindertagesstätten der Stadt Neuwied bewilligte der Stadtrat für die Jahre 2016 und 2017 einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 33.178 Euro.