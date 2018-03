Aus unserem Archiv

Offenbach

Es bleibt winterlich in den kommenden Tagen. Ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien bringt feuchte Arktikluft und Schneeschauer. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Vor allem am Dienstag und Mittwoch muss sich Deutschland auf neue Schneemassen einstellen. Im Bergland könnten dabei mehr als 15 Zentimeter fallen. Die Temperaturen erreichen in den kommenden Tagen Höchstwerte bis zu 4 Grad. Die Nächte bringen weiter strengen Frost und örtliche Tiefstwerte bis zu minus 15 Grad.