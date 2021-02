SP-X/Frankfurt. Für mehr Reichweite bietet Peugeot den e-Traveller nun auch mit einer 75 kWh-Batterie an. Diese ermöglicht eine Reichweite des rein batterieelektrischen Transporters von bis zu 322 Kilometern (WLTP). Der bislang angebotene Akku mit 50 kWh ist für bis 227 Kilometern gut. Der elektrische Traveller mit der stärkeren Batterie ist in zwei Längen (L2: 4,95 und L3: 5,31 Meter) zu haben. Für den Vortrieb sorgt immer ein 100 kW/136 PS starker E-Motor. Peugeot bietet den e-Traveller neben den Varianten für Privatpersonen auch für gewerbliche Nutzung an. Bis zu neun Personen finden im Fahrzeug Platz, das mit dem Opel Vivaro-e sowie Citroen e-Space Tourer baugleiche Derivate hat. Als Version für Gewerbetreibende kostet der e-Transporter ab 57.440 Euro (L2) beziehungsweise 58.230 Euro (L3) in der Ausstattungsvariante „Business“. Privatkunden zahlen mindestens 61.900 Euro (L2) und 62.690 Euro (L2) im Komfortniveau „Active“.

Elfriede Munsch/SP-X