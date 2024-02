Weiter geht's mit „English Tea-Time“

Das nächste noch buchbare Teeseminar mit Iris Selbach in der Montabaurer Buchhandlung Erlesenes, Kirchstraße 16, findet am Samstag, 23. März, um 15 Uhr statt, es gibt eine „English Tea-Time“ mit Sandwiches, Scones und Co sowie einer Auswahl verschiedener Tees.