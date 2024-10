Weit unten – Jawa 42 Bobber

Die Bobber-Szene ist um ein interessantes Einstiegsmodell reicher: Jawa 42 Bobber heißt der Flachbau, der Biker ansprechen will, die es nicht besonders eilig haben.

Anzeige

SP-X/Köln. Wer statt hoch wie auf einer Enduro lieber eine Etage tiefer durch den Verkehr düsen will, findet bei Jawa mit der 42 Bobber eine entsprechende Flachbau-Alternative mit reichlich Retro-Charme. 6.666 Euro nennt Jawa Deutschland als Preis für den lässig gestylten Einsitzer, der in seinem Stahlrohrrahmen einen wassergekühlten Einzylinder mit 23 kW/31 PS trägt. Seine Kraft überträgt der Single per Sechsgang-Schaltung und Kette auf das Hinterrad. Besonders flott ist die 185 Kilogramm leichte 350er mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h nicht unterwegs. Dafür gibt sich der Einspritzer mit einem Verbrauch von 3,0 Litern recht genügsam.

42 Bobber heißt das flache Retro-Modell von Jawa Foto: Jawa

Für die betont flache und zudem gestreckte Silhouette der 42 Bobber sorgt unter anderem die Zweiarm-Hinterradschwinge mit einem unter der schwebenden Einzelsitz liegend montierten Federbein. Auch das enganliegende Heckschutzblech, das das Hinterrad in einem großen Bogen überspannt, sowie die kurzen Lenkerendenspiegel am flachen Lenker unterstreichen das gedrungene Erscheinungsbild.

Der Rundtacho der Bobber setzt auf eine digitale statt analoge Instrumentierung Foto: Jawa

Trotz der klassischen Optik gibt es einige moderne Elemente wie LED-Leuchten, Display im Cockpit, USB-Ports, Anti-Hopping-Kupplung und natürlich ABS für die Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad. Jawa lässt dem Kunden die Wahl zwischen fünf Farbvarianten sowie Speichen- oder Gussfelgen.

Der zentrale Hinterraddämpfer befindet sich unter dem freischwebenden Einzelsattel Foto: Jawa

Mario Hommen/SP-X