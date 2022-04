Mainz/Stuttgart

Botschafterin

Weinkönigin besucht Ahrtal: «Zeichen für Aufbruch»

Deutschlands Weinkönigin Sina Erdrich (24) will mit einem Besuch im flutgeschädigten Ahrtal ein Zeichen für den Aufbruch in der Region setzen. «Das Ahrtal lebt vom Tourismus. Unser Besuch ist die Fortsetzung unserer Solidarität», sagte die wichtigste Botschafterin der Branche der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei gespannt, wie weit der Wiederaufbau nach der Flut fortgeschritten sei. Dazu wolle sie gemeinsam mit den Weinprinzessinnen Saskia Teucke und Linda Trarbach am 23. und 24. April viele Gespräche vor Ort führen.