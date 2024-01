Weinhandelsgruppe Klopfer: Mit 48 Mitarbeitern in Berlin

Als „schwer berechenbar“ schätzt Werner Klopfer in einer Zwischenbilanz das Geschäft auf der diesjährigen Grünen Woche für seine Weinhandelsgruppe ein. Die Demonstrationen der Bauern am Freitag und der Protest gegen Rechts am Sonntag führten zu deutlich geringeren Besucherzahlen. Am Sonntag sei es hingegen fast schon überlaufen gewesen, sagt Klopfer, der mit 48 Mitarbeitern sieben Weinstände betreibt.