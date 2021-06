Weghorst-Debüttreffer: Niederlande gewinnen EM-Generalprobe

Die Elftal setzte sich in Enschede mit 3:0 (1:0) gegen Georgien durch. Memphis Depay sorgte nach zehn Minuten mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter für die frühe Führung, Weghorst vom VfL Wolfsburg erhöhte nach der Pause aus sechs Metern und halbrechter Position (55.). Der 28-Jährige feierte seine Torpremiere im Nationaltrikot sichtlich emotional. Ryan Gravenberch (76.) erzielte den Endstand gegen Georgien, das vom früheren Bayern-Spieler Willy Sagnol trainiert wird.

Oranje-Trainer Frank de Boer setzte im Angriff auf das Duo Depay und Weghorst, der in der 66. Minute ausgewechselt wurde. Im Tor kam der 38 Jahre alte Routinier Maarten Stekelenburg zum Einsatz, Jasper Cillessen wurde nach einer Corona-Infektion nicht für die EM berücksichtigt. Die Niederlande treffen in ihrem ersten Turnierspiel am 13. Juni auf die Ukraine.

Oranje-Gruppengegner Österreich geht hingegen ohne Erfolgserlebnis in die EM. Das Team von Trainer Franco Foda kam bei der Generalprobe gegen die Slowakei nur zu einem 0:0. Im Tor setzte der Coach auf Daniel Bachmann vom FC Watford, der auch beim EM-Auftakt am 13. Juni in Bukarest gegen Außenseiter Nordmazedonien starten soll. Der langjährige Bayern-Profi David Alaba spielte im Mittelfeldzentrum. Von den vergangenen sechs Partien haben die Österreicher damit nur eine beim 3:1 gegen Färöer gewonnen. Slowakei bekommt es in EM-Gruppe E mit Spanien, Schweden und Polen zu tun.

