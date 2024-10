Wegen Totensonntag: Hannover gegen Darmstadt verlegt

Ein Fehler in der Datenübertragung sorgt in der 2. Fußball-Bundesliga für eine Spielverlegung. Hannover gegen Darmstadt findet einen Tag früher statt.

Hannover (dpa). Die Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und SV Darmstadt 98 ist um einen Tag verlegt worden. Die für den 24. November angesetzte Begegnung in Hannover findet nun einen Tag zuvor am Samstag, 23. November (13.00 Uhr/Sky), statt. Grund dafür ist das niedersächsische Feiertagsgesetz, das am Totensonntag keine Sportveranstaltungen erlaubt.

«In Bezug auf die Feiertagsregelung ist bei der Datenübertragung ein Fehler unterlaufen», erklärte Ansgar Schwenken, Direktor Spielbetrieb & Fans der Deutschen Fußball-Liga. «Wir bedanken uns bei den betroffenen Clubs und unseren Partnern für eine konstruktive Lösung, die mit Blick auf die Fans beider Teams mit dem größten möglichen Vorlauf zum Spieltag gefunden werden konnte.»