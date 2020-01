Los Angeles

Wegen Konflikts: US-Fußball-Team fliegt nicht nach Katar

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat ihr geplantes Trainingslager in Katars Hauptstadt Doha abgesagt. Grund sei die „sich entwickelnde Situation in der Region“, teilte der Fußballverband mit. Die Entscheidung, die Reise zu streichen, war gefallen, nachdem der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Luftangriff nahe des Flughafens von Bagdad getötet worden war. Das US-Team hatte geplant, vom 5. bis 25. Januar in Doha zu trainieren, um sich auf das Spiel gegen Costa Rica am 1. Februar im kalifornischen Carson vorzubereiten.