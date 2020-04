Elektrische Parkbremsen sind bislang vor allem in größeren Fahrzeugen zu finden. ZF nimmt nun eine Variante für die Kleinsten ins Programm.

SP-X/Friedrichshafen. ZF bringt eine elektrische Parkbremse für die Vorderachse in Serie. Die nach Unternehmensangaben branchenweit erste derartige Lösung soll sich vor allem für Klein- und Kleinstwagen eignen. Dort ist heute aus Bauraumgründen häufig noch die mechanisch arretierte Bremse im Einsatz. Deren sperriger Hebel weicht bei der elektrischen Variante einem kleinen Schalter; so wächst das Platzangebot zwischen den Vordersitzen. Zudem bietet die elektrische Parkbremse eine Auto-Hold-Funktion, die das Anfahren am Berg erleichtert. Der Serienstart der Technik erfolgt derzeit in China und Korea.

Holger Holzer/SP-X