Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, stellt im Signal Iduna Park die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 während einer Bilanzpressekonferenz den Journalisten vor. Unter anderem sind die Profi-Fußballspieler des Fußball Bundesligisten in die börsennotierte Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ausgelagert. (zu dpa: «Watzke kontert Gewalt-Aussagen: Fußball «sehr friedlich»») Foto: Roberto Pfeil/DPA