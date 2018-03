Aus unserem Archiv

Bonn

Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti liefert das Technische Hilfswerk nun dringend benötigtes Trinkwasser. Die erste Trinkwasseraufbereitungsanlage wurde gestern in der Nähe des Flughafens von Port-au-Prince in Betrieb genommen. Heute soll eine weitere Anlage dazu kommen. Damit können laut THW pro Tag mindestens 30 000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden. Das Welternährungsprogramm hat inzwischen auch eine Luftbrücke für alle Hilfsorganisationen in Haiti aufgebaut.