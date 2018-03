Wassertemperaturen am Mittelmeer bleiben unter 20 Grad

Die Wassertemperaturen im europäischen Raum sind nichts für Frostbeulen: Noch liegen die Werte unter der 20-Grad-Marke. Wer Badeurlaub machen will, muss schon weiter weg fliegen.

Der Sprung ins Mittelmeer bleibt noch etwas für Wagemutige.

Foto: Marina Leunig – DPA

Die Temperaturen im Mittelmeer legen noch immer kaum zu. Dort liegen die Werte weiterhin unter der 20-Grad-Marke. Um entspannt baden zu können, sollten Urlauber längere Reisezeiten in Kauf nehmen: Deutlich freundlicher sind die Wassertemperaturen an den Fernreisezielen. Den höchsten Wert ergab die Messung vor Sri Lanka: 31 Grad. Aber auch in Thailand ist das Wasser mit 30 alles andere als frisch.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 12-13 Algarve-Küste 16 Azoren 17-19 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 14 Östliches Mittelmeer 17-19 Westliches Mittelmeer 14-16 Adria 14-16 Schwarzes Meer 9-12 Madeira 19 Ägäis 14-17 Zypern 18 Antalya 17 Korfu 16 Tunis 16 Mallorca 15-16 Valencia 16 Biarritz 13 Rimini 15 Las Palmas 19