Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Lars Aagaard, dänischer Minister für Klima, Energie und Versorgung, unterzeichnen bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch im Klimaministerium eine Kooperationserklärung zwischen Dänemark und Deutschland. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck ist zu einem zweitägigen Antrittsbesuch bei der seit Mitte Dezember 2022 neu im Amt befindlichen dänischen Regierung in Kopenhagen. (zu dpa: «Wasserstoff-Pipeline von Dänemark nach Deutschland erst 2031»)

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Lars Aagaard, dänischer Minister für Klima, Energie und Versorgung, unterzeichnen bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch im Klimaministerium eine Kooperationserklärung zwischen Dänemark und Deutschland. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck ist zu einem zweitägigen Antrittsbesuch bei der seit Mitte Dezember 2022 neu im Amt befindlichen dänischen Regierung in Kopenhagen. (zu dpa: «Wasserstoff-Pipeline von Dänemark nach Deutschland erst 2031») Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA

Anzeige

Kopenhagen (dpa). Der Start einer Wasserstoff-Pipeline von Dänemark nach Deutschland verschiebt sich um mehrere Jahre. Der für 2028 geplante Bau verzögere sich bis 2031, wie das Klima- und Energieministerium in Kopenhagen mitteilte. Eine Prüfung des Staatsunternehmens Energinet habe ergeben, dass noch umfangreiche Umwelt- und Sicherheitsstudien nötig seien. Manchmal müsse man die Realität anerkennen, sagte Klimaminister Lars Aagaard der Nachrichtenagentur Ritzau.

Aagaard hatte die Pipeline im März 2023 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vereinbart. «Grüner» Wasserstoff, der auf der Basis erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne hergestellt wird, soll eine Schlüsselrolle spielen beim klimafreundlichen Umbau von Produktionsprozessen in der Industrie. Deutschland will selbst viel «grünen» Wasserstoff herstellen, muss aber auch große Mengen importieren und will dazu auch mit weiteren Ländern wie Norwegen zusammenarbeiten.

Der Abschnitt von der deutschen Grenze bis zur dänischen Stadt Esbjerg soll nun 2031 vollendet sein, die gesamte Pipeline dann 2033.