Ein niederländisches Tankschiff liegt am Samstagabend in Höhe vom Winterhafen Mainz. Durch ein Leck strömte Wasser in das mit Salpetersäure beladenes Schiff, es bekam zunehmend Schlagseite. Das Wasser wurde aus dem Schiff gepumpt, um es zu stabilisieren. Niemand wurde verletzt und es geriet auch keine Salpetersäure in den Rhein. (zu dpa: «Wassereinbruch bei Tankschiff auf dem Rhein») Foto: 5vision.News/DPA