Wasser statt Schampus: Lohan mit Lugner beim Opernball

Wien

Das amerikanische Skandalsternchen Lindsay Lohan wird den österreichischen Unternehmer Richard Lugner zum Wiener Opernball begleiten. Dann müsse in diesem Jahr in seiner Loge eben Wasser statt Schampus serviert werden, sagte Lugner in Anspielung auf die Alkohol- und Drogenprobleme der US-Schauspielerin und Sängerin in Wien. Die junge New Yorkerin war schon als Kind durch eine Reihe von Werbespots und Disney- Filmkomödien bekanntgeworden. Zuletzt fiel sie aber eher als Skandalgirl mit Drogenproblemen und Verkehrsdelikten auf.