Washington

Die Washington Capitals haben ohne Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer in der nordamerikanischen NHL den sechsten Sieg in Folge verpasst. Das Team aus der US-Hauptstadt unterlag am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Carolina Hurricanes 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).