Was ist eigentlich Taekwondo?

Laut Webseite der Sportfreunde Mastershausen ist Taekwondo ein koreanischer Kampfsport, der für Fuß (Tae), Faust (Kwon) und Weg (Do, hier ist der Weg des Geistes gemeint) steht.

Obwohl Taekwondo für den Laien große Ähnlichkeit mit anderen asiatischen Kampfsportarten hat, unterscheidet es sich doch in einigen Punkten. Beispielsweise durch den stark ausgeprägten Formenlauf, in dem insbesondere Stellungen, Bewegungsabläufe und Präzision trainiert werden. Außerdem ist die Taekwondo-Technik sehr auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt, was nicht zuletzt durch den Wettkampf bedingt ist. Im Taekwondo dominieren Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren Kampfsportarten. Weitere Infos zum Sport gibt’s im Internet unter www.dtu.de/was-ist-taekwondo